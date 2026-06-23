Skupština Srbije nastavlja raspravu o pravosuđu: Na dnevnom redu 32 tačke

Insajder pre 1 sat  |  FoNet
Skupština Srbije nastavlja raspravu o pravosuđu: Na dnevnom redu 32 tačke

Skupština Srbije nastaviće danas objedinjenu načelnu raspravu o 32 tačke dnevnog reda vanrednog zasedanja, među kojima su i izmene seta pravosudnih zakona koje je utvrdila Vlada Srbije na osnovu preporuka Venecijanske komisije.

Narodna skupština Srbije. Foto: Srđan Ilić Poslanici će raspravljati o predlozima izmena Zakona o sudijama, Zakona o javnom tužilaštvu, Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa za borbu protiv visokotehnološkog kriminala, Zakona o visokom savetu tužilaštva i Zakona o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava. Reč je o izmenama seta zakona koji su u januaru usvojeni na predlog poslanika Srpske napredne stranke Uglješe Mrdića po hitnom postupku, a
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