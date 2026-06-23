Skupština završila rad za danas: U centru rasprave izmene pravosudnih zakona i istraga o simulaciji zvučnog topa (VIDEO)

Poslanici Skupštine Srbije završili su raspravu po 37 amandmana na izmene seta pravosudnih zakona, a nakon toga prešli su na raspravu u pojedinostima na izmene zakona o ljudskim ćelijama i tkivima. Na predloge izmena pet pravosudnih zakona podneto je 37 amandmana. Nakon toga, poslanici su nastavili raspravu po amandmanima na izmene Zakona o ljudskim ćelijama i tkivima.

FOTO TANJUG/NARODNA SKUPŠTINA REPUBLIKE SRBIJE/ MILOŠ MIŠKOV/ bs Predistražni postupak Višeg javnog tužilaštva u Beogradu zbog dokaza koji ima o simulaciji upotrebe zvučnog oružja na protestu 15. marta i prvi pretresi u tom slučaju, zajedno sa izmenama seta pravosudnih zakona, bili su u fokusu današnje rasprave u Skupštini Srbije. Opozicija tvrdi da je zvučno oružje korišćeno i traži utvrđivanje odgovornosti, dok vlast navodi da je reč o istrazi koja izaziva