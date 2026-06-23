Urednik agencije Beta pušten iz policije – ANEM: Nedopustivo zastrašivanje novinara, medija i njihovih sagovornika tokom istrage u slučaju “zvučni top”

Jugmedia pre 1 sat  |  JuGmedia
Urednik agencije Beta pušten iz policije – ANEM: Nedopustivo zastrašivanje novinara, medija i njihovih sagovornika tokom…

Glavni i odgovorni urednik Novinske agencije Beta Vojkan Kostić pušten je večeras iz Uprave kriminalističke policije nakon što je dao izjavu u svojstvu građanina o oduzimanju mobilnog telefona.

Kostić je u policiju došao nakon poziva koji je dobio dok je kao novinar izveštavao sa pretresa stana vojnog analitičara Aleksandra Radića, po zahtevu tužilaštva o istrazi tvrdnji da je 15. marta na protestu u Beogradu korišćen zvučni top protiv okupljenih demonstranata. Policiju je zanimalo kako je Radićev telefon bio kod Kostića i davanje izjave se uglavnom odnosilo na tu okolnost. „Policiji sam rekao da sam se zatekao na kafi sa Radićem kada ga je inspektor
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