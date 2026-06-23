"Ako je njoj dobar, želim im..." Igor X je imao buran razvod od Mine Kostić, a ovako komentariše Kaspera: Morao da mu se obrati!

Kurir pre 14 minuta
"Ako je njoj dobar, želim im..." Igor X je imao buran razvod od Mine Kostić, a ovako komentariše Kaspera: Morao da mu se…

Pevačica Mina Kostić napustila je psihijatrijsku ustanovu "Laza Lazarević" u pratnji verenika Maneta Ćuruvije Kaspera i svoje braće.

Pevačica je u bolnici provela 23 dana, a njeno stanje je zabrinulo javnost. Dok je boravila u bolnici, verenik ju je svakodnevno posećivao i pružao joj podršku. Ipak, pojedine javne ličnosti smatraju da je upravo njihov odnos jedan od razloga koji su prethodili njenim zdravstvenim problemima. Sa druge strane, mnogi se pitaju i kakav odnos imaju Mane Ćuruvija Kasper i Minin bivši muž, pevač Igor Kostić, poznatiji kao Igor X, sa kojim ima ćerku Anastasiju, a sa kojom
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