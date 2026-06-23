Braća po golovima: Mesi 2, Mbape 2, Haland 2! Nastavlja se luda trka za kralja strelaca na Mundijalu

Voljom žreba iste večeri svoje utakmice na Mundijalu igraju fudbalske reprezentacije Argentine, Francuske i Norveške.

Ljubitelji fudbala s pravom posebno čekaju ove utakmice jer u njima nastupaju fudbaleri koji se bore za "zlatnu kopačku", odnosno najboljeg strelca Mundijala. U prvom kolu zaključak je bio - Lionel Mesi 3, Kilijan Mbape 2 i Erling Haland 2 gola. Koji dan kasnije sličan scenario, ovog puta su sva trojica postigla po dva gola. Kada se podvuče crta, trenutno Lionel Mesi vodi na listi strelaca sa pet golova, Mbape i Haland imaju po četiri, a prate ih Nemac Deniz Undav