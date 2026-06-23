Golman Argentine na radaru "stare dame": Juventus ne želi da plati 10 miliona evra za Martinesa

Fudbalski klub Juventus nije spreman da plati Aston Vili 10 miliona evra i bonuse za golmana Emilijana Martinesa.

Kako su preneli italijanski mediji, argentinski golman želi da se oproba u Seriji A i da pređe u Juventus i pored toga što se klub nije plasirao u Ligu šampiona. Međutim, problem je što u Juventusu smatraju da je tražena cena previsoka za igrača koji će u septembru napuniti 34 godine. Skaj Italija preneo je da je engleski klub tražio za Martinesa 10 miliona evra i bonuse. Juventus nije spreman da plati toliko za Martinesa, uz njegov zahtev za platu od pet miliona