Golman Argentine na radaru "stare dame": Juventus ne želi da plati 10 miliona evra za Martinesa

Kurir pre 58 minuta
Golman Argentine na radaru "stare dame": Juventus ne želi da plati 10 miliona evra za Martinesa

Fudbalski klub Juventus nije spreman da plati Aston Vili 10 miliona evra i bonuse za golmana Emilijana Martinesa.

Kako su preneli italijanski mediji, argentinski golman želi da se oproba u Seriji A i da pređe u Juventus i pored toga što se klub nije plasirao u Ligu šampiona. Međutim, problem je što u Juventusu smatraju da je tražena cena previsoka za igrača koji će u septembru napuniti 34 godine. Skaj Italija preneo je da je engleski klub tražio za Martinesa 10 miliona evra i bonuse. Juventus nije spreman da plati toliko za Martinesa, uz njegov zahtev za platu od pet miliona
Otvori na kurir.rs

Pročitajte još

Mbape vodio Francusku do pobede protiv Iraka, utakmica bila prekinuta dva sata zbog nevremena

Mbape vodio Francusku do pobede protiv Iraka, utakmica bila prekinuta dva sata zbog nevremena

Danas pre 3 minuta
UŽIVO Veliki peh za Norvešku na samom startu!

UŽIVO Veliki peh za Norvešku na samom startu!

B92 pre 23 minuta
Pogledajte šta se dešava na stadionu gde je prekinut meč Francuska - Irak, neviđena situacija potresa fudbal

Pogledajte šta se dešava na stadionu gde je prekinut meč Francuska - Irak, neviđena situacija potresa fudbal

Telegraf pre 1 sat
Lionel Mesi postao najbolji strelac u istoriji Svetskih prvenstava

Lionel Mesi postao najbolji strelac u istoriji Svetskih prvenstava

Danas pre 2 sata
Lionel Mesi: Već smo doneli mnogo radosti navijačima, ali želimo još

Lionel Mesi: Već smo doneli mnogo radosti navijačima, ali želimo još

Danas pre 2 sata
"Arogantni Mesi se vratio": GOAT nije oduševio sve na stadionu, njih je ovaj njegov potez iznervirao

"Arogantni Mesi se vratio": GOAT nije oduševio sve na stadionu, njih je ovaj njegov potez iznervirao

Telegraf pre 2 sata
Kilijan Mbape: Neću igrati do 40. godine kao Mesi i Ronaldo

Kilijan Mbape: Neću igrati do 40. godine kao Mesi i Ronaldo

Danas pre 4 sati

Ključne reči

FudbalJuventusLiga ŠampionaArgentinaItalija

Sport, najnovije vesti »

Posle pauze od dva sata nastavljena utakmica Francuske i Iraka na SP

Posle pauze od dva sata nastavljena utakmica Francuske i Iraka na SP

Radio sto plus pre 33 minuta
Golman Argentine na radaru "stare dame": Juventus ne želi da plati 10 miliona evra za Martinesa

Golman Argentine na radaru "stare dame": Juventus ne želi da plati 10 miliona evra za Martinesa

Kurir pre 58 minuta
Mbape nastavlja poteru za Mesijem – Francuzi jači od gromova, prekida i Iraka!

Mbape nastavlja poteru za Mesijem – Francuzi jači od gromova, prekida i Iraka!

Sputnik pre 23 minuta
Mbape vodio Francusku do pobede protiv Iraka, utakmica bila prekinuta dva sata zbog nevremena

Mbape vodio Francusku do pobede protiv Iraka, utakmica bila prekinuta dva sata zbog nevremena

Danas pre 3 minuta
Prenos, Norveška - Senegal: Haland protiv jake afričke sile

Prenos, Norveška - Senegal: Haland protiv jake afričke sile

Večernje novosti pre 23 minuta