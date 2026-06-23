I to se dogodilo! Odigrano prvo poluvreme bez pauze na Mundijalu! Posle onoga što se dogodilo, sudija nije imao drugi izbor!

Kurir pre 31 minuta
I to se dogodilo! Odigrano prvo poluvreme bez pauze na Mundijalu! Posle onoga što se dogodilo, sudija nije imao drugi izbor!

Francuska je lako pobedila Irak rezultatom 3:0, a na toj utakmici je došlo do prekida koji je trajao duže od dva sata.

Nakon što je završen prvi deo igre, drugi je kasnio zbog vremenskih nepogoda. Kada je konačno nastavljen meč sudija Dru Fišer je oduševio ljubitelje fudbala koji masovno kritikuju pauze za osveženje igrača koje se prave tokom svakog poluvremena na ovogodišnjem Svetskom prvenstvu. Naime, drugo poluvreme je proteklo "u komadu", odnosno bez pauze, što je prijatno iznenadilo mnoge.
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