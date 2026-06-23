Ronaldo posle utakmice urlao u kameru! Portugalac poslao jasnu poruku celom svetu! Ponavljao je samo jedno, ovaj snimak obilazi planetu! video

Nakon talasa kritika koje su ga pratile posle bleđeg starta turnira, slavni Portugalac je sa dva pogotka maestralno predvodio svoju reprezentaciju do ubedljive pobede nad Uzbekistanom (5:0).

Usput je ispisao i nove stranice istorije fudbala, postavši prvi igrač u istoriji koji je uspeo da zatrese mrežu na čak šest različitih Svetskih prvenstava. Ipak, momenat koji je možda ostavio jači utisak i od samih golova dogodio se odmah po završetku utakmice. Dok su ga u stopu pratile televizijske kamere na terenu, Ronaldo se okrenuo direktno ka objektivu i uz širok, pobednički osmeh nekoliko puta glasno poručio: “I’m back! I’m back!“ odnosno – “Vratio sam se!“