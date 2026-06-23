Tog dana se smračilo u celoj Srbiji i Crnoj Gori! Mesi je danas apsolutni rekorder, a da li se sećate protiv koga je postigao prvi gol?

Sa 18 golova trenutno je fudbaler sa najviše postignutih golova u istoriji Svetskih prvenstva, pošto je prestigao doskorašnjeg rekordera Miroslava Klosea.

Lionel Mesi igra svoj šesti Mundijal sa Argentinom, a do 18 golova je stigao na 12 utakmica. Možda se neki ne sećaju da je do prvog pogotka stigao na Svetskom prvenstvu 2006. u Nemačkoj. U utakmici protiv Srbije i Crne Gore Mesi je ušao u igru u 74. minutu. Bila je to prva utakmica, odnosno bili su prvi minuti za Lionela Mesija na prvom Svetskom prvenstvu. Četiri minuta nakon ulaska je upisao asistenciju za pogodak Hernana Krespa, a prvi gol je postigao u 88.