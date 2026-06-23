Uefa ga oterala zbog provokacija Srba, a SAD je mu je prišao leo Mesi! Kontroverzni novinar ponovo u centru pažnje, evo šta je sada uradio na Mundijalu

Kurir pre 10 minuta
Uefa ga oterala zbog provokacija Srba, a SAD je mu je prišao leo Mesi! Kontroverzni novinar ponovo u centru pažnje, evo šta je…

Lionel Mesi nastavio je da pomera granice fudbalske istorije, ali je posle meča sa Austrijom pažnju ovdašnje javnosti privukao i jedan susret van terena.

Argentinac je sa dva gola srušio Austriju, stigao do neverovatnih 18 pogodaka na svetskim prvenstvima i postao najbolji strelac u istoriji Mundijala, ostavivši iza sebe Miroslava Klosea. Međutim, među brojnima koji su čekali priliku za fotografiju i autogram našao se i kontroverzni novinar sa tzv. Kosova Arlind Sadiku, čovek kojeg je UEFA tokom Evropskog prvenstva 2024. godine udaljila sa turnira zbog provokacija upućenih srpskim navijačima. Provokator Sadiku je
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