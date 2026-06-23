Uefa ga oterala zbog provokacija Srba, a SAD je mu je prišao leo Mesi! Kontroverzni novinar ponovo u centru pažnje, evo šta je sada uradio na Mundijalu
Kurir pre 10 minuta
Lionel Mesi nastavio je da pomera granice fudbalske istorije, ali je posle meča sa Austrijom pažnju ovdašnje javnosti privukao i jedan susret van terena.
Argentinac je sa dva gola srušio Austriju, stigao do neverovatnih 18 pogodaka na svetskim prvenstvima i postao najbolji strelac u istoriji Mundijala, ostavivši iza sebe Miroslava Klosea. Međutim, među brojnima koji su čekali priliku za fotografiju i autogram našao se i kontroverzni novinar sa tzv. Kosova Arlind Sadiku, čovek kojeg je UEFA tokom Evropskog prvenstva 2024. godine udaljila sa turnira zbog provokacija upućenih srpskim navijačima. Provokator Sadiku je