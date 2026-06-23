Preživeo otmicu, švercere i ratnu zonu, pa se vratio u Srbiju: Neverovatna priča orla Feliksa

U julu prošle godine, dok još nije poleteo iz gnezda svojih roditelja, ornitolozi DZPPS-a su, u standardnoj naučnoj proceduri, mladog Feliksa obeležili metalnim i plastičnim prstenovima i satelitskim odašiljačem.

Dok su se svi radovali Feliksu kao prvom mladuncu ove vrste koji poleće sa teritorije Bačke nakon 70 godina, niko nije ni slutio da ga očekuje životna priča dostojna filmske ekranizacije. Njegov nesvakidašnji put otkriven je zahvaljujući postavljenom satelitskom odašiljaču. Kao i svi mladunci krstaša koji lutaju prvih pet do šest godina života dok ne postignu polnu zrelost, Feliks se otisnuo na put, ali je krenuo na jug, preko Makedonije, Grčke i Turske, sve do