Prvo oglašavanje Kaspera nakon što je Mina napustila "Lazu": Priznao u kakvom je stanju pevačica

Naša pevačica Mina Kostić danas je napustila kliniku za psihijatrijske bolesti "Dr Laza Lazarević", a tim povodom oglasio se njen partner Mane Ćuruvija.

Pre nešto manje od mesec dana, Mina Kostić je u pratnji policije dovedena u pomenutu kliniku, gde je bila zadržana zbog zdravstvenog stanja sve do danas. Nakon izlaska iz bolnice, ispred ustanove ju je sačekao njen partner Mane Ćuruvija, poznatiji kao Kasper, koji se potom obratio javnosti i otkrio kako se pevačica trenutno oseća, ali i prokomentarisao navode koji su ih pratili u prethodnom periodu. "Super smo. Mina vas puno pozdravlja i zahvaljuje se svim