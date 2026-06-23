Prvo oglašavanje Kaspera nakon što je Mina napustila "Lazu": Priznao u kakvom je stanju pevačica

Mondo pre 19 minuta  |  Ana Živančević
Prvo oglašavanje Kaspera nakon što je Mina napustila "Lazu": Priznao u kakvom je stanju pevačica

Naša pevačica Mina Kostić danas je napustila kliniku za psihijatrijske bolesti "Dr Laza Lazarević", a tim povodom oglasio se njen partner Mane Ćuruvija.

Pre nešto manje od mesec dana, Mina Kostić je u pratnji policije dovedena u pomenutu kliniku, gde je bila zadržana zbog zdravstvenog stanja sve do danas. Nakon izlaska iz bolnice, ispred ustanove ju je sačekao njen partner Mane Ćuruvija, poznatiji kao Kasper, koji se potom obratio javnosti i otkrio kako se pevačica trenutno oseća, ali i prokomentarisao navode koji su ih pratili u prethodnom periodu. "Super smo. Mina vas puno pozdravlja i zahvaljuje se svim
Otvori na mondo.rs

Povezane vesti »

Kasper stigao po Minu u lazu! Pevačica napušta psihijatrijsku ustanovu posle skoro mesec dana, tu su i njena braća

Kasper stigao po Minu u lazu! Pevačica napušta psihijatrijsku ustanovu posle skoro mesec dana, tu su i njena braća

Blic pre 18 minuta
Prva izjava Kaspera nakon izlaska Mine Kostić iz "Laze": Otkrio kroz šta je prošao sa pevačicom: "Izgovorene su demonske…

Prva izjava Kaspera nakon izlaska Mine Kostić iz "Laze": Otkrio kroz šta je prošao sa pevačicom: "Izgovorene su demonske stvari, nije bilo povoda"

Blic pre 24 minuta
Prva izjava kaspera nakon što je Mina napustila lazu! Otkrio kako se osećaju nakon svega i kroz šta su sve prošli: Samo žeimo…

Prva izjava kaspera nakon što je Mina napustila lazu! Otkrio kako se osećaju nakon svega i kroz šta su sve prošli: Samo žeimo da...

Kurir pre 19 minuta
Kasper se oglasio nakon što je Mina Kostić napustila "Lazu", otkrio šta se dešava: "Demonske stvari su..."

Kasper se oglasio nakon što je Mina Kostić napustila "Lazu", otkrio šta se dešava: "Demonske stvari su..."

Telegraf pre 9 minuta
Mina Kostić izašla iz "Laze" Pevačica sa kačketom i naočarima na glavi, drži brata za ruku: "Odlično sam" (video)

Mina Kostić izašla iz "Laze" Pevačica sa kačketom i naočarima na glavi, drži brata za ruku: "Odlično sam" (video)

Blic pre 1 sat
"Ako je njoj dobar, želim im..." Igor X je imao buran razvod od Mine Kostić, a ovako komentariše Kaspera: Morao da mu se…

"Ako je njoj dobar, želim im..." Igor X je imao buran razvod od Mine Kostić, a ovako komentariše Kaspera: Morao da mu se obrati!

Kurir pre 2 sata
"Ako je njoj dobar, želim im sreću" Igor X je imao buran razvod od Mine Kostić, a ovako komentariše Kaspera - morao je da mu…

"Ako je njoj dobar, želim im sreću" Igor X je imao buran razvod od Mine Kostić, a ovako komentariše Kaspera - morao je da mu se zahvali

Blic pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Mina Kostić

Zabava, najnovije vesti »

Netfliksov hit film "Poruke za Izabel" inspirisan stvarnim životom

Netfliksov hit film "Poruke za Izabel" inspirisan stvarnim životom

N1 Info pre 24 minuta
„Troja i Rim – mitovi, legende i priče drevnog Mediterana“, na izložbi u rimskom Koloseumu

„Troja i Rim – mitovi, legende i priče drevnog Mediterana“, na izložbi u rimskom Koloseumu

RTS pre 39 minuta
Ovaj težak fakultet je Zoran Cvijanović studirao pre glume. Sa bratom je imao ideju o biznisu, a onda je sve propalo: "Put me…

Ovaj težak fakultet je Zoran Cvijanović studirao pre glume. Sa bratom je imao ideju o biznisu, a onda je sve propalo: "Put me je odveo na drugu stranu"

Blic pre 44 minuta
Bivši detektiv upozorava: Jednu stvar mnogi ostavljaju u dvorištu, a upravo ona može pomoći provalnicima da uđu u kuću

Bivši detektiv upozorava: Jednu stvar mnogi ostavljaju u dvorištu, a upravo ona može pomoći provalnicima da uđu u kuću

Blic pre 24 minuta
Neočekivana saradnja: Lari Dejvid i porodica Obama predstavljaju seriju "Život, Lari i potraga za nesrećom"

Neočekivana saradnja: Lari Dejvid i porodica Obama predstavljaju seriju "Život, Lari i potraga za nesrećom"

Kurir pre 49 minuta