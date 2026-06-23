RHMZ upozorio na dva opasna vremenska fenomena: Danas grmljavina, od vikenda ekstremne vrućine

Mondo pre 4 sati  |  Tamara Birešić
RHMZ upozorio na dva opasna vremenska fenomena: Danas grmljavina, od vikenda ekstremne vrućine

Republički hidrometeorološki zavod ( RHMZ) upozorio je da će danas u centralnoj, istočnoj i jugoistočnoj Srbiji biti promenljivo oblačno i nestabilno, uz lokalno izraženije pljuskove sa grmljavinom i kratkotrajnu pojavu grada.

Prema najnovijoj meteorološkoj najavi, u naredna dva sata pljuskovi sa grmljavinom očekuju se na jugu Banata, kao i u centralnim, južnim, jugoistočnim i istočnim krajevima Srbije. Za sredu meteorolozi prognoziraju toplo, ali i dalje nestabilno vreme. Pre podne će ponegde padati kiša, dok se od sredine dana očekuju lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Samo će sever zemlje imati više sunčanih intervala uz promenljivu oblačnost. Jutarnja temperatura kretaće se od 15 do
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