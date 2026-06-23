"Zabrinuta je sestra": Komšiluk Mine Kostić razvezao jezik nakon njenog boravka u "Lazi Lazarević"

Pevačica Mina Kostić napustila je danas psihijatrijsku ustanovu "Laza Lazarević" u pratnji verenika Maneta Ćuruvije Kaspera i svoje braće.

Pevačica je u bolnici provela 23 dana, a njeno stanje je zabrinulo javnost, a posebno njene najbliže. Kako bi saznali kako se oseća njena sestra Biza i ostali članovi porodice, ali i kakvo je trenutno zdravstveno stanje poznate pevačice, domaći mediji su posetili naselje Ledine gde je Mina Kostić odrasla, dok je još boravila u bolnici. Na adresi gde živi njena sestra, vrata je otvorio nepoznati muškarac koji je odbio da razgovara sa novinarima, pa se pretpostavlja