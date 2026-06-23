Advokat traži da VJT objavi oba dokumenta na kojima zasniva sumnju o simuliranju zvučnog topa

N1 Info pre 24 sata  |  Beta
Advokat traži da VJT objavi oba dokumenta na kojima zasniva sumnju o simuliranju zvučnog topa

Advokat Rastko Naumov je danas pozvao beogradskog Više javno tužilaštvo (VJT) da objavi oba dokumenta na kojima zasniva sumnje o simuliranju upotrebe "zvučnog topa" na protestu 15. marta lane u Beogradu.

VJT je 19. juna saopštilo da je naložilo policiji da identifikuje osobe koje su bila na sastanku organizacije " Studenti u blokadi - Krovna radna grupa za bezbednost" 22. januara 2025. kada je, po navodima tužilaštva, "dogovarana simulacija" upotrebe zvučnog topa na protestu 15. marta prošle godine. VJT navodi da postoji sumnja da su učesnici tog sastanka i druge neidentifikovane osobe "u narednom periodu preduzimali radnje kako bi realizovali simulaciju upotrebe
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

Slučaj "zvučni top": Advokat traži objavu dokaza, tvrdi da zapisnici ne potvrđuju navode tužilaštva

Slučaj "zvučni top": Advokat traži objavu dokaza, tvrdi da zapisnici ne potvrđuju navode tužilaštva

Radio 021 pre 1 sat
Advokat Naumov: Tužilaštvo da javno objavi oba zapisnika sa sastanka Krovne radne grupe za bezbednost studenata (VIDEO)

Advokat Naumov: Tužilaštvo da javno objavi oba zapisnika sa sastanka Krovne radne grupe za bezbednost studenata (VIDEO)

Insajder pre 2 sata
Obavljen informativni razgovor sa Dejanom Zlatanovićem vlasnikom portala Srbin info o "zvučnom topu"

Obavljen informativni razgovor sa Dejanom Zlatanovićem vlasnikom portala Srbin info o "zvučnom topu"

RTV pre 2 sata
Urednik Srbin.info u policiji zbog slučaja zvučni top

Urednik Srbin.info u policiji zbog slučaja zvučni top

Serbian News Media pre 2 sata
Obavljen informativni razgovor sa vlasnikom portala "Srbin info": Dobrovoljno se odazvao pozivu

Obavljen informativni razgovor sa vlasnikom portala "Srbin info": Dobrovoljno se odazvao pozivu

Euronews pre 2 sata
Urednik Srbin.info saslušan u policiji zbog slučaja zvučni top

Urednik Srbin.info saslušan u policiji zbog slučaja zvučni top

Radio 021 pre 3 sata
Urednik Srbin.info Dejan Zlatanović saslušan u policiji zbog slučaja "zvučni top"

Urednik Srbin.info Dejan Zlatanović saslušan u policiji zbog slučaja "zvučni top"

N1 Info pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Tužilaštvo

Politika, najnovije vesti »

„Pomiritelj“ iz Šarenika

„Pomiritelj“ iz Šarenika

Radar pre 21 minuta
Poništena presuda za navodni ratni zločin Šaćiru Lutviji

Poništena presuda za navodni ratni zločin Šaćiru Lutviji

Danas pre 1 sat
Studenti na terenu realpolitike: Šta nam govori povlačenje iz skupštine Aranđelovca?

Studenti na terenu realpolitike: Šta nam govori povlačenje iz skupštine Aranđelovca?

Danas pre 3 sata
Đurić: Srbija treba da bude pionir u povezivanju Evrope i Latinske Amerike

Đurić: Srbija treba da bude pionir u povezivanju Evrope i Latinske Amerike

Danas pre 3 sata
Pristalice SNS kreću peške iz Novog Sada na skup u Beogradu

Pristalice SNS kreću peške iz Novog Sada na skup u Beogradu

Danas pre 3 sata