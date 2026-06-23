FBD upozorio da novi talas aktivnosti VJT ne sme biti posmatran samo kroz pojedinačne represije

N1 Info pre 1 sat  |  Beta
FBD upozorio da novi talas aktivnosti VJT ne sme biti posmatran samo kroz pojedinačne represije

Forum za bezbednost i demokratiju (FBD) upozorio je da novi talas aktivnosti Višeg javnog tužilaštva (VJT) u Beogradu ne sme biti posmatran samo kroz njegove pojedinačne "manifestacije represije" kojoj bivaju izloženi pojedinci, a na čijem se "udaru juče našao i vojni analitičar Aleksandar Radić".

Kako je navedeno u saopštenju, taj talas aktivnosti VJT je započet sa najavama prikupljanja informacija s ciljem "vođenja krivičnog postupka protiv lica koja su navodno učestvovala u širenju dezinformacija o korišćenju zvučnog topa 15. marta 2025. godine". "FBD naglašava da sadašnja zbivanja u Srbiji predstavljaju početak njenog ulaska u novu i opasnu fazu i dinamiku politike vlasti, sa nesagledivim i dramatičnim posledicama, koja dalje ogoljava njen sukob sa
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