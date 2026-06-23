Gledajte UŽIVO Dan uživo: Targetiranje i pretresi zbog "zvučnog topa"

Nakon što je Više javno tužilaštvo izašlo u javnost sa tvrdnjama da je priča o "zvučnom topu" unapred pripremljena, počeli su i prvi pritisci.

Vojni analitičar Aleksandar Radić nakon pretresa njegovih stvari na više lokacija, nije sinoć pritvoren. Pozvan i danas da se javi u prostorije Vojne policije kako bi bili veštačeni računari koje mu je policija oduzela tokom pretresa. Pritisci i na druge koji su spominjali "zvučni top" ne prestaju. O ovome razgovaramo sa Vladimirom Beljanskim, advokatom. Skupština Srbije nastavila je rad o tzv. Mrdićevim pravosudnim zakonima. Naša Žana Bulajić izvestiće nas o toku