RHMZ upozorava na nestabilno vreme: Pljuskovi, grmljavina i grad do četvrtka

Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje na nepogode koje će danas pogoditi Srbiju.

Danas, 23. juna, biće promenljivo oblačno i nestabilno, mestimično sa pljuskovima i grmljavinom. Pljuskovi će sredinom dana i posle podne lokalno biti izraženiji uz kratkotrajnu pojavu grada i to sa većom verovatnoćom u centralnoj, istočnoj i jugoistočnoj Srbiji, navodi RHMZ. Kako se navodi u saopštenju, na severu će vreme biti sa dužim sunčanim intervalima i ređom pojavom kratkotrajnih padavina. U ostalim krajevima, saopštava ova institucija, biće pljuskova i