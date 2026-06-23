RHMZ upozorava na nestabilno vreme: Pljuskovi, grmljavina i grad do četvrtka

N1 Info pre 1 sat  |  N1 Beograd
RHMZ upozorava na nestabilno vreme: Pljuskovi, grmljavina i grad do četvrtka

Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje na nepogode koje će danas pogoditi Srbiju.

Danas, 23. juna, biće promenljivo oblačno i nestabilno, mestimično sa pljuskovima i grmljavinom. Pljuskovi će sredinom dana i posle podne lokalno biti izraženiji uz kratkotrajnu pojavu grada i to sa većom verovatnoćom u centralnoj, istočnoj i jugoistočnoj Srbiji, navodi RHMZ. Kako se navodi u saopštenju, na severu će vreme biti sa dužim sunčanim intervalima i ređom pojavom kratkotrajnih padavina. U ostalim krajevima, saopštava ova institucija, biće pljuskova i
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