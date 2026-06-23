Tropska noć povećala broj poziva Hitnoj pomoći: Doktorka savetuje kako da se lakše podnesu vrućine

N1 Info pre 20 minuta  |  N1 Beograd Tijana Zarić
Tropska noć povećala broj poziva Hitnoj pomoći: Doktorka savetuje kako da se lakše podnesu vrućine

Sparno vreme, visoke temperature i nagla promena vremena nepovoljno utiču na pacijente sa hroničnim bolestima.

Jutros jeste, kaže reporterka N1, nešto svežije, ali temperatura tokom noći nije padala ispod 20 stepeni, a to jeste tropska noć, kažu meteorolozi. To negativno utiče na hronične pacijente, ali ni zdravi nisu imuni na nagle temperaturne promene. Doktorka Ivana Stefanović iz Hitne pomoći kaže da naš organizam ima kapacitete da se prilagodi ovim visokim temperaturama i promenama vremena, ali bolestan organizam reaguje malo teže i teže se prilagođava. "Zato smo imali
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