U Skupštini nastavljena sednica na kojoj se raspravlja o izmenama "Mrdićevih zakona" - pre početka udaljeni Parandilović i Ninković

Narodni poslanici nastavili su nešto posle 10 časova raspravu u Skupštini Srbije o izmenama seta pravosudnih zakona, koji su prethodno usvojeni na inicijativu Uglješe Mrdića iz Srpske napredne stranke (SNS).

Kako javlja reporterka N1, u Skupštini Srbije nastavlja se objedinjena načelna rasprava o 32 tačke dnevnog reda vanrednog zasedanja, među kojima su i izmene seta pravosudnih zakona koje je utvrdila Vlada Srbije na osnovu preporuka Venecijanske komisije, odnosno tzv. Mrdićevi zakoni. Kako dodaje, danas je na redu rasprava po amandmanima - ukupno 37 amandama na najvažnije zakone. Ona navodi da su amandmani koje je podnela opozicija odbijeni. Očekuju se poslanička