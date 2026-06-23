U toku sednica na kojoj se raspravlja o izmenama "Mrdićevih zakona" - opozicija kritikuje, vlast brani

Poslanici Skupštine Srbije završili su prepodnevnu raspravu o izmenama seta pravosudnih zakona tokom koje je vlast branila a opozicija kritikovala predložene promene akata usvojenih u januaru na predlog Uglješe Mrdića iz Srpske napredne stranke (SNS).

Nakon što je završen zajednički pretres, prešlo se na raspravu po amandmanima. Određena je kratka pauza, a nastavak sednice parlamenta zakazan je za 15 časova. Kako javlja reporterka N1, u Skupštini Srbije nastavlja se objedinjena načelna rasprava o 32 tačke dnevnog reda vanrednog zasedanja, među kojima su i izmene seta pravosudnih zakona koje je utvrdila Vlada Srbije na osnovu preporuka Venecijanske komisije, odnosno tzv. Mrdićevi zakoni. Kako dodaje, danas je na