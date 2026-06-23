U toku sednica na kojoj se raspravlja o izmenama "Mrdićevih zakona" - opozicija kritikuje, vlast brani

N1 Info pre 39 minuta  |  N1 Beograd Beta FoNet
U toku sednica na kojoj se raspravlja o izmenama "Mrdićevih zakona" - opozicija kritikuje, vlast brani

Poslanici Skupštine Srbije završili su prepodnevnu raspravu o izmenama seta pravosudnih zakona tokom koje je vlast branila a opozicija kritikovala predložene promene akata usvojenih u januaru na predlog Uglješe Mrdića iz Srpske napredne stranke (SNS).

Nakon što je završen zajednički pretres, prešlo se na raspravu po amandmanima. Određena je kratka pauza, a nastavak sednice parlamenta zakazan je za 15 časova. Kako javlja reporterka N1, u Skupštini Srbije nastavlja se objedinjena načelna rasprava o 32 tačke dnevnog reda vanrednog zasedanja, među kojima su i izmene seta pravosudnih zakona koje je utvrdila Vlada Srbije na osnovu preporuka Venecijanske komisije, odnosno tzv. Mrdićevi zakoni. Kako dodaje, danas je na
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

Poslanica o dvojici predsednika opštine:“Prešli su u SNS i sve im je oprošteno“

Poslanica o dvojici predsednika opštine:“Prešli su u SNS i sve im je oprošteno“

Danas pre 14 minuta
BLOG UŽIVO: Poslanici završili prepodnevni deo rasprave o izmenama seta pravosudnih zakona, nastavak u 15 časova

BLOG UŽIVO: Poslanici završili prepodnevni deo rasprave o izmenama seta pravosudnih zakona, nastavak u 15 časova

Insajder pre 39 minuta
Poslanici završili načelnu raspravu o 32 tačke dnevnog reda, počela rasprava o amandmanima

Poslanici završili načelnu raspravu o 32 tačke dnevnog reda, počela rasprava o amandmanima

RTS pre 39 minuta
Opozicija kritikuje, vlast brani izmene seta pravosudnih zakona

Opozicija kritikuje, vlast brani izmene seta pravosudnih zakona

Danas pre 2 sata
Skupština Srbije nastavila vanrednu sednicu: Rasprava o 32 tačke dnevnog reda, u fokusu pravosudni zakoni

Skupština Srbije nastavila vanrednu sednicu: Rasprava o 32 tačke dnevnog reda, u fokusu pravosudni zakoni

NIN pre 2 sata
Polemika u parlamentu o zvučnom topu i Venecijanskoj komisiji

Polemika u parlamentu o zvučnom topu i Venecijanskoj komisiji

Euronews pre 1 sat
Brnabićeva izrekla meru udaljenja sa sednice poslanicima NLS Parandiloviću i Milinkoviću

Brnabićeva izrekla meru udaljenja sa sednice poslanicima NLS Parandiloviću i Milinkoviću

Nova pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Vlada SrbijeSkupština SrbijeSrpska napredna strankaSNS

Politika, najnovije vesti »

Kako su režimski mediji štelovali priču o zvučnom topu

Kako su režimski mediji štelovali priču o zvučnom topu

Vreme pre 9 minuta
Poslanica o dvojici predsednika opštine:“Prešli su u SNS i sve im je oprošteno“

Poslanica o dvojici predsednika opštine:“Prešli su u SNS i sve im je oprošteno“

Danas pre 14 minuta
Zabrinutost civilnog sektora zbog mogućeg gašenja IT odeljenja u gimnaziji

Zabrinutost civilnog sektora zbog mogućeg gašenja IT odeljenja u gimnaziji

Vranje news pre 9 minuta
Aleksić u Skupštini kritikovao izmene zakona o presađivanju organa

Aleksić u Skupštini kritikovao izmene zakona o presađivanju organa

Serbian News Media pre 4 minuta
Ponoš: „Vučić je upao u duboku jamu, neka uči iz Orbanove propasti“

Ponoš: „Vučić je upao u duboku jamu, neka uči iz Orbanove propasti“

Serbian News Media pre 4 minuta