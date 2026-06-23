Završena sednica na kojoj se raspravljalo o izmenama "Mrdićevih zakona"

Poslanici Skupštine Srbije su završili rad za danas, kada su vlasti i opozcija još jednom iznosili dijametralno suprotne stavova o setu pravosudnih zakona, razmatrajući amandmane na njih.

Nastavak zasedanja je zakazan za sutra, za sredu u 10 časova. Sednica je završena u 18 časova, a pri kraju zasedanja, dok se raspravljalo o amandamina na zakone o donorstvu, ministar pravde Nenad Vujić je ponovo pokrenuo temu izmene pravosudnih zakona i o mišljenju pravne Venecijanske komsije Saveta Evrope o njima. Kazao je da je mišljene Venecijanske komsije o tome pozitivno, te da ono "ne znači korak nazad", kako trvdi opozicija, već je, naprotiv, "korak napred"