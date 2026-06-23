MUP upozorio na novu prevaru: Lažne poruke RFZO

Nedeljnik pre 4 sati
MUP upozorio na novu prevaru: Lažne poruke RFZO

Ministarstvo unutrašnjih poslova upozorilo je građane na novu fišing prevaru koja se širi putem SMS poruka, a čiji je cilj krađa ličnih i finansijskih podataka građana, piše Danas.

Građanima stižu poruke navodno u ime Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje (RFZO), u kojima se lažno navodi da je zdravstvena kartica istekla i da je neophodno hitno izvršiti njenu “obnovu“ ili podneti zahtev za novu karticu, piše RTS. Poruka sadrži link ka lažnoj internet stranici i poziva primaoca da odgovori na poruku i prati dalja uputstva. Iako je reč o novom modalitetu prevare, znakovi upozorenja ostaju isti: poruka stiže sa sumnjivog ili stranog broja,
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