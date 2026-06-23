„Ozbiljna, opasna i uznemirujuća poruka zastrašivanja“: I dalje stižu osude napada na porodicu Gruhonjić

Nedeljnik pre 47 minuta
„Ozbiljna, opasna i uznemirujuća poruka zastrašivanja“: I dalje stižu osude napada na porodicu Gruhonjić

Regionalne nevladine organizacije, utemeljitelji regionalne novinarske nagrade „Srđan Aleksić“, osudile su demoliranje automobila Davida Gruhonjića, sina novinara i univerzitetskog profesora Dinka Gruhonjića.

U zajedničkom saopštenju, koje potpisuju Helsinški parlament građana Banja Luka, Udruga za promicanje medijske kulture, umjetnosti i tolerancije „Lupiga – svijet kroz obične oči“ iz Zagreb, Mreža za izgradnju mira iz Sarajeva, Nezavisno društvo novinara Vojvodine iz Novog Sada i Institut za medije Crne Gore iz Podgorice, ocenjuje se da se napad na porodicu Dinka Gruhonjića ne može posmatrati kao izdvojen slučaj huliganstva ”nepoznatih počinitelja“ koji su se
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