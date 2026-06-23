Pala vlada u Litvaniji nakon svađe u vladajućoj koaliciji

Nedeljnik pre 1 sat
Pala vlada u Litvaniji nakon svađe u vladajućoj koaliciji

Premijerka Litavnije Inga Ruginjene i njen kabinet podneli su danas ostavke nakon promena i neslaganja u vladajućoj koaliciji.

Vlada je pala nakon što su u vladajućoj koaliciji Socijaldemokrate, stranka levog centra, raskinuli koalicioni sporazum sa populističkom strankom Nemuno Aušra, dok se jedan od njenih bivših lidera suočava sa optužbama za antisemitizam. Bivši poslanik Remigijus Žemaitaitis prošle godine je kažnjen sa 5.000 evra nakon što je utvrđeno da je podsticao mržnju prema Jevrejima, umanjivao zločine nacističke Nemačke i minimizirao Holokaust na uvredljiv i pogrdan način u
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