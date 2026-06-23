Jokić novi kapiten reprezentacije Srbije: "To je privilegija, pokušaću da se pokažem na terenu kako dolikuje"

Selektor košarkaške reprezentacije Srbije Dušan Alimpijević saopštio je da će Nikola Jokić biti kapiten nacionalnog tima na predstojećim mečevima protiv Švajcarske i Bosne i Hercegovine, prenosi Arena sport.

Košarkaši Srbije počeli su u ponedeljak 22. juna pripreme za duele protiv Švajcarske i Bosne i Hercegovine u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2027. Srbija će 2. jula gostovati selekciji Švajcarske u Friburgu, a četiri dana kasnije doćekaće u Beogradu reprezentaciju BiH. Prema rečima Alimpijevića, Jokić je izuzetan kvalitet i najbolji igrač. "Mogu da vam kažem da ga reprezentacija čini srećnim i uživa u tome. Nema sumnje da je to čovek koji treba da bude kapiten