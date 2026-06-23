Jokić novi kapiten reprezentacije Srbije: "To je privilegija, pokušaću da se pokažem na terenu kako dolikuje"
Newsmax Balkans pre 42 minuta
Selektor košarkaške reprezentacije Srbije Dušan Alimpijević saopštio je da će Nikola Jokić biti kapiten nacionalnog tima na predstojećim mečevima protiv Švajcarske i Bosne i Hercegovine, prenosi Arena sport.
Košarkaši Srbije počeli su u ponedeljak 22. juna pripreme za duele protiv Švajcarske i Bosne i Hercegovine u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2027. Srbija će 2. jula gostovati selekciji Švajcarske u Friburgu, a četiri dana kasnije doćekaće u Beogradu reprezentaciju BiH. Prema rečima Alimpijevića, Jokić je izuzetan kvalitet i najbolji igrač. "Mogu da vam kažem da ga reprezentacija čini srećnim i uživa u tome. Nema sumnje da je to čovek koji treba da bude kapiten