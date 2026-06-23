Naftne kompanije u Srbiji najavljuju inicijativu za ukidanje uredbe o cenama goriva: Šta bi to značilo za vozače

Newsmax Balkans pre 2 sata
Naftne kompanije u Srbiji najavljuju inicijativu za ukidanje uredbe o cenama goriva: Šta bi to značilo za vozače

Generalni sekretar Udruženja naftnih kompanija Srbije Tomislav Mićović izjavio je da naftne kompanije imaju problem dugoročnog planiranja i investiranja zbog ograničavanja cena derivata nafte.

Gostujući na RTS, Mićović je najavio da će udruženja u narednih 60 dana izneti argumente zašto više nije potrebno regulisati cene. "Ovo je peta godina da Vlada reguliše cene i bilo je zaista ozbiljnih perioda kada je to bilo korektno i prihvatljivo za sve, i za potrošače i za naftni sektor. Ali kada su nagle promene, ne možete administrativnim putem, sve da imate najbolju nameru, da oslikate tržišna kretanja. Jednostavno, nemoguće je", rekao je Mićović za RTS.
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