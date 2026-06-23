Ormuški moreuz ponovo otvoren, Tramp poručuje da se sve odvija normalno

Newsmax Balkans pre 1 sat
Ormuški moreuz ponovo otvoren, Tramp poručuje da se sve odvija normalno

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je u Beloj kući da je Ormuski moreuz "potpuno otvoren" i da se pomorski saobraćaj kroz taj strateški plovni put odvija normalno

Američki lider je naveo da je situacija pod kontrolom i da SAD "dobro upravljaju" bezbednošću u tom području. Tramp je, obraćajući se tokom potpisivanja izvršne uredbe o kvantnom računarstvu u Ovalnom kabinetu, rekao da je moreuz ponovo otvoren u petak, kao i da je u subotu 20. juna kroz njega prošlo 26 brodova. Kako javlja Sky News, predsednik SAD je naglasio da je broj plovila pao na pet, uz napomenu da je moguće da su neki brodovi isključili transpondere, pa
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