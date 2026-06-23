Putin: Moskva spremna za mirovne pregovore sa Ukrajinom na osnovu dogovora iz Istanbula

Newsmax Balkans pre 2 sata
Putin: Moskva spremna za mirovne pregovore sa Ukrajinom na osnovu dogovora iz Istanbula

Predsednik Rusije Vladimir Putin izjavio je na sastanku sa članovima ruske vlade da je Rusija spremna za mirovne pregovore sa Ukrajinom na osnovu dogovora postignutih u Istanbulu, modaliteta o kojima se razgovaralo u Enkoridžu, kao i realnosti, pre svega realnosti na terenu.

On je rekao da je Rusija spremna za mirovne pregovore i na osnovu principa koje je izneo pre nekoliko godina tokom govora u Ministarstvu spoljnih poslova, prenose RIA Novosti. Putin je istovremeno ocenio da Oružane snage Ukrajine gube jednu teritoriju za drugom, dok će Rusija, kako je naveo, nastaviti da napreduje na svim pravcima oslanjajući se na stabilizaciju ekonomije i vojne uspehe. "Svi ti, u suštini, teroristički napadi, uključujući napade na civilnu
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