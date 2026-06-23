RHMZ izdao upozorenje: Stižu pljuskovi i grmljavina, pod narandžastim meteoalarmom veći deo Srbije

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdao je upozorenje za područje Srbije na izražene grmljavinske procese.

Kako se navodi u izveštaju, u Srbiji će biti promenljivo oblačno i nestabilno, mestimično sa pljuskovima i grmljavinom. U izvještaju će sredinom dana i posle podne pljuskovi lokalno biti izraženiji uz kratkotrajnu pojavu grada i to sa većom verovatnoćom u centralnoj, istočnoj i jugoistočnoj Srbiji. Duvaće slab i umeren vetar, severni i severozapadni, a najviša temperatura od 28 do 32 stepena. Kako je objavljeno na sajtu RHMZ, pod narandžastim meteoalarmom su