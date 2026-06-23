Šapić o velikim projektima u Beogradu: Remont 29 tramvaja, novi most i radovi na tunelu napreduju po planu

Gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić izjavio je da je raspisana nabavka za potpuni remont 29 "španskih" tramvaja i da će remont biti završen u naredne nešto više od dve godine, ističući da Grad ne odustaje od nabavke novih 80 do 100 tramvaja.

Šapić je na konferenciji za medije rekao da remont podrazumeva zadržavanje postojeće osovine i zamenu celokupnog enterijera. "Nakon remonta, ovi tramvaji će izgledati identično kao novi modeli koji su kupljeni pre par meseci", istakao je on. Govoreći o radovima na Novom srpskom mostu, naveo je da radovi napreduju i da nema kašnjenja. "Radovi na novom mostu ne kasne uprkos manjem zastoju nakon tragične pogibije jednog radnika. Očekuje se da most bude pušten u