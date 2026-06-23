Šapić o velikim projektima u Beogradu: Remont 29 tramvaja, novi most i radovi na tunelu napreduju po planu

Newsmax Balkans pre 2 sata  |  Newsmax Balkans
Šapić o velikim projektima u Beogradu: Remont 29 tramvaja, novi most i radovi na tunelu napreduju po planu

Gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić izjavio je da je raspisana nabavka za potpuni remont 29 "španskih" tramvaja i da će remont biti završen u naredne nešto više od dve godine, ističući da Grad ne odustaje od nabavke novih 80 do 100 tramvaja.

Šapić je na konferenciji za medije rekao da remont podrazumeva zadržavanje postojeće osovine i zamenu celokupnog enterijera. "Nakon remonta, ovi tramvaji će izgledati identično kao novi modeli koji su kupljeni pre par meseci", istakao je on. Govoreći o radovima na Novom srpskom mostu, naveo je da radovi napreduju i da nema kašnjenja. "Radovi na novom mostu ne kasne uprkos manjem zastoju nakon tragične pogibije jednog radnika. Očekuje se da most bude pušten u
Otvori na newsmaxbalkans.com

Povezane vesti »

Velike promene u Beogradu: Remont starih i kupovina novih tramvaja, radovi koji potpuno menjaju sliku grada

Velike promene u Beogradu: Remont starih i kupovina novih tramvaja, radovi koji potpuno menjaju sliku grada

B92 pre 1 sat
Od tramvaja do Novog srpskog mosta: Šapić predstavio ključne projekte u Beogradu

Od tramvaja do Novog srpskog mosta: Šapić predstavio ključne projekte u Beogradu

Politika pre 2 sata
Šapić: Raspisana nabavka za remont 29 tramvaja

Šapić: Raspisana nabavka za remont 29 tramvaja

Nedeljnik pre 3 sata
Šapić o radovima u Bulevara despota Stefana: "Biće zatvoren samo jedan deo"

Šapić o radovima u Bulevara despota Stefana: "Biće zatvoren samo jedan deo"

NIN pre 3 sata
Šapić: Raspisana nabavka za remont 29 tramvaja - radovi na novom mostu ne kasne

Šapić: Raspisana nabavka za remont 29 tramvaja - radovi na novom mostu ne kasne

Euronews pre 2 sata
Šapić: Raspisana nabavka za remont 29 tramvaja - radovi na novom mostu ne kasne

Šapić: Raspisana nabavka za remont 29 tramvaja - radovi na novom mostu ne kasne

Sputnik pre 3 sata
Šapić: Raspisana nabavka za remont 29 tramvaja, a ne odustaje se ni od nabavke novih

Šapić: Raspisana nabavka za remont 29 tramvaja, a ne odustaje se ni od nabavke novih

N1 Info pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar ŠapićGradonačelnik Beograda

Društvo, najnovije vesti »

Vojkan Kostić: Zastrašuju novinare, šalju poruku kako će se provesti oni koji se bave temom zvučnog oružja

Vojkan Kostić: Zastrašuju novinare, šalju poruku kako će se provesti oni koji se bave temom zvučnog oružja

Cenzolovka pre 15 minuta
Delegacija EU za Insajder: Od Srbije se očekuje da osigura autonomiju istraživačkih instituta i poštovanje slobode naučnog…

Delegacija EU za Insajder: Od Srbije se očekuje da osigura autonomiju istraživačkih instituta i poštovanje slobode naučnog istraživanja

Insajder pre 10 minuta
Gledajte UŽIVO Dan uživo: Targetiranje i pretresi zbog "zvučnog topa"

Gledajte UŽIVO Dan uživo: Targetiranje i pretresi zbog "zvučnog topa"

N1 Info pre 11 minuta
Ministarka Pavkov potpisala ugovore sa 25 opština za sufinansiranje projekata ozelenjavanja

Ministarka Pavkov potpisala ugovore sa 25 opština za sufinansiranje projekata ozelenjavanja

RTV pre 1 minut
Medicinski: Tvrdnje Rektorskog kolegijuma neosnovane, izbor dekana u skladu sa zakonom

Medicinski: Tvrdnje Rektorskog kolegijuma neosnovane, izbor dekana u skladu sa zakonom

RTV pre 11 minuta