Šta žele od poslodavca: Za 89 odsto mladih u Srbiji važno da otvoreno govore o problemima na poslu

U Srbiji, čak 89 odsto mladih želi da otvoreno govori o problemima na poslu, dok 86 odsto pripadnika Generacije Z (1996-2012) smatra da je važno da poslodavci otvoreno komuniciraju sa zaposlenima o promenama, izazovima i poslovnim rezultatima, objavio je danas Infostud.

U istraživanju je učestvovalo čak 11.222 ispitanika koji su birali VRH poslodavca, a od toga broja je 6.999 učesnika ocenilo i koje karakteristike radnog okruženja smatra važnim, ali i u kojoj meri ih prepoznaju kod svojih poslodavaca. Kada se izdvoje odgovori mladih, dobija se prilično jasna slika o tome šta oni danas očekuju od poslodavaca. Iako se često govori o tome da Generacija Z ima potpuno drugačije poglede na posao od starijih generacija, rezultati