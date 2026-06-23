Toplotni talas zahvatio Evropu: Temperature ruše rekorde širom kontinenta, uvedene vanredne mere širom kontinenta

NIN pre 53 minuta  |  Tanjug
Toplotni talas zahvatio Evropu: Temperature ruše rekorde širom kontinenta, uvedene vanredne mere širom kontinenta
Toplotni talas koji je zahvatio veći deo Evrope doveo je do vanrednih mera u više zemalja, od Nemačke i Francuske do Holandije i Velike Britanije, gde su temperature oborile rekorde, aktivirani najviši nivoi upozorenja, a vlasti apelovale na građane da ograniče potrošnju vode i prilagode svakodnevne navike kako bi se smanjio rizik po zdravlje i sprečile posledice ekstremnih vrućina. Zbog toplotnog talasa u Nemačkoj komunalna preduzeća u Minhenu apelovala su na
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