Toplotni talas zahvatio Evropu: Temperature ruše rekorde širom kontinenta, uvedene vanredne mere širom kontinenta

Toplotni talas koji je zahvatio veći deo Evrope doveo je do vanrednih mera u više zemalja, od Nemačke i Francuske do Holandije i Velike Britanije, gde su temperature oborile rekorde, aktivirani najviši nivoi upozorenja, a vlasti apelovale na građane da ograniče potrošnju vode i prilagode svakodnevne navike kako bi se smanjio rizik po zdravlje i sprečile posledice ekstremnih vrućina. Zbog toplotnog talasa u Nemačkoj komunalna preduzeća u Minhenu apelovala su na