uživo Počinje nova runda pregovora Izraela i Libana u Vašingtonu, Tramp: Iran pristao na nuklearne inspekcije

Nakon postizanja primirja između Irana i SAD, pažnja je okrenuta na nekoliko ključnih pitanja koja bi mogla da odrede dalji razvoj situacije na Bliskom istoku.

Saobraćaj kroz Ormuski moreuz postepeno se povećava, prema podacima kompanije MarineTraffic, ali je i dalje znatno ispod nivoa zabeleženog pre izbijanja sukoba. Do rasta prometa dolazi nakon što su Iran i Sjedinjene Američke Države postigli dogovor o uspostavljanju posebne telefonske linije za Ormuski moreuz, koja bi trebalo da služi za sprečavanje i rešavanje eventualnih nesporazuma sa državama čiji brodovi prolaze kroz ovaj strateški pomorski prolaz. Istovremeno,