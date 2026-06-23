Epski gol Uzbekistana, šok za Portugal

Nastavlja se mundijalsko ludilo, pratićemo poslednje utakmice drugog kola grupne faze.

Portugal i Uzbekistan igraju od 19 sati i to je prva koju ćemo gledati. Tri sata kasnije počinju Engleska i Gana, a zatim od jedan ujutru Hrvatska i Panama. Program zatvaraju Kolumbija i Demokratska Republika Kongo koji će na teren izaći u četiri sata. Time će biti okončano drugo kolo grupne faze Svetskog prvenstva koje se održava u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku. Kanselo je izgubio loptu pred svojim kaznenim prostorom, a onda je Azizjon Ganijev