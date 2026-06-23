Ginisova knjiga rekorda se oglasila zbog Mesija: Morali su da reaguju kada su videli šta je Argentinac uradio FOTO

Nova pre 26 minuta
Ginisova knjiga rekorda se oglasila zbog Mesija: Morali su da reaguju kada su videli šta je Argentinac uradio FOTO

Lionel Mesi je ispisao istoriju Svetskog prvenstva, a ti rekordi su već našli svoje mesto u Ginisovoj knjizi. Upravo zbog toga je ovaj planetarni fenomen odlučio da se oglasi.

Mesi je postigao dva pogotka u pobedi protiv Austrije sa 2:0 i tako već stigao do pet golova na dva susreta Svetskog prvenstva. Mesi je oborio čak četiri rekorda na Mundijalu samo sa ovim susretom, pa je to objavila i Ginisova knjiga rekorda uz komentar "prisustvujemo istoriji". All the records broken by Lionel Messi today: Most FIFA World Cup finals goals by a football (soccer) player - 18 Most FIFA World Cup matches played in by an individual - 28 Most matches
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