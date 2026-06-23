Olenik o pozivu u UKP: U pitanju je politički progon, ali ne prevashodno mene, već protiv studenata

Sve što se proteklih dana dešava u vezi sa optužbom režima da su studenti i građani simulirali napad zvučnim oružjem - ne oslanja se na pravo, skuvano je u propagandnoj kuhinji Aleksandra Vučića i predstavlja drugi napad na iste žrtve, smatra advokat Aleksandar Olenik.

Potpredsednik Lige socijaldemokrata Vojvodine (LSV), advokat Aleksandar Olenik objavio je da mu je policija poručila da se u sredu javi u Upravu kriminalističke policije, piše N1. Olenik je za N1 rekao da se u pozivu ne navodi razlog poziva. "U pitanju je politički progon, ali ne prevashodno mene. Ovo je politički progon protiv studenata. Ne zato što su savršeni - nisu - već zato što su oni trenutno jedini koji mogu da sruše režim Aleksandra Vučića. Zato se on njih