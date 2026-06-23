Svršeni osmaci danas i sutra popunjavaju listu želja za upis u srednje škole: Ovo su ključne smernice za ovaj deo male mature…

Učenici koji su završili osmi razred, moći će danas i sutra da popune i podnesu liste želja za upis u srednje škole. Liste na osnovu kojih će se rangirati za upis u srednje škole, đaci će moći da podnesu elektronskim putem ili neposredno, u osnovnoj školi, u utorak i sredu (23. i 24. jun) od 8 do 15 časova.

Prema Kalendaru aktivnosti za sprovođenje završnog ispita na kraju osnovnog obrazovanja i vaspitanja za školsku 2025/2026. godinu i upisa učenika u srednju školu za školsku 2026/2027. godinu, provera tačnosti liste opredeljenja (želja) od strane učenika u osnovnim školama (elektronskim putem i neposredno u školi) moći će da se obavi 25. juna, a istog dana do 15 časova i da se podnesu eventualni prigovori. Konačna lista želja će biti objavljena 26. juna na zvaničnom