Urednik Bete: Poziv u UKP predstavlja vid zastrašivanja medija i "pokrivanje“ slučajeva poput "Senjaka"

Nova pre 1 sat
Urednik Bete: Poziv u UKP predstavlja vid zastrašivanja medija i "pokrivanje“ slučajeva poput "Senjaka"

Glavni i odgovorni urednik novinske agencije Beta Vojkan Kostić govorio je za N1 o jučerašnjem privođenju u policiju jer je kod sebe imao telefon Aleksandra Radića, s kojim se zatekao u društvu kada je krenuo pretres stana. On veruje da je takvo postupanje institucija ima za funkciju zastrašivanje ili "medijske pokrivalice" pojedinih slučajeva poput slučaja "Senjak".

"Pročitaću zašto me je policija pozvala juče. Poziv je upućen na moje ime, da se javim u roku od odmah, radi prikupljanja obaveštenja u postupku zbog krivičnog dela pripreme dela protiv ustavnog uređenja i bezbednosti Srbije iz člana 320 Krivičnog zakonika Republike Srbije“, rekao je Kostić. Kostić je naveo da mu policija nije saopštila da će biti priveden, jer je kod sebe imao telefon Aleksandra Radića. "Meni to tako nije saopšteno. Ono što je istina jeste da smo
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