BATROVCI PROHODNI ZA PUTNIKE, KAMIONI U KOLONI DUGOJ DVA KILOMETRA: Na granici se čeka desetak minuta

Ozon pre 1 sat
BATROVCI PROHODNI ZA PUTNIKE, KAMIONI U KOLONI DUGOJ DVA KILOMETRA: Na granici se čeka desetak minuta

BATROVCI – Na graničnom prelazu Batrovci jutros nema većih zadržavanja za putnička vozila, a vozači granicu prelaze za desetak minuta, pokazuju informacije sa terena.

Tokom ranih jutarnjih časova saobraćaj je pojačan zbog početka godišnjih odmora i odlaska građana ka Hrvatskoj i dalje ka jadranskoj obali, ali se putnički saobraćaj na izlazu iz Srbije odvija bez većih problema. Na hrvatskoj strani granice zadržavanja su nešto duža, pa vozači na ulazak u Hrvatsku čekaju više nego na srpskom prelazu, usled pojačanog priliva vozila i turističke sezone. Sa druge strane, teretna vozila formirala su kolonu dugu oko dva kilometra.
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