Belgija izdala evropski nalog za hapšenje Avramopulosa zbog afere „Katargejt”

Istraga se zasniva na sumnjama da su pojedinci povezani sa Evropskim parlamentom primali novac i poklone u zamenu za zastupanje interesa Katara

BRISEL – Belgijske vlasti izdale su danas evropski nalog za hapšenje bivšeg evropskog komesara za migracije i sadašnjeg poslanika grčkog parlamenta Dimitrisa Avramopulosa u okviru istrage o korupcionaškoj aferi „Katargejt”, javlja danas briselski Politiko pozivajući se na neimenovane grčke zvaničnike. Avramopulos odbacuje optužbe i poručuje da neće tražiti poslanički imunitet. Prema navodima grčkih zvaničnika, Avramopulos se tereti za učešće u kriminalnoj