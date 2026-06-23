Belgija izdala evropski nalog za hapšenje Avramopulosa zbog afere „Katargejt”

Politika pre 2 sata
Belgija izdala evropski nalog za hapšenje Avramopulosa zbog afere „Katargejt”

Istraga se zasniva na sumnjama da su pojedinci povezani sa Evropskim parlamentom primali novac i poklone u zamenu za zastupanje interesa Katara

BRISEL – Belgijske vlasti izdale su danas evropski nalog za hapšenje bivšeg evropskog komesara za migracije i sadašnjeg poslanika grčkog parlamenta Dimitrisa Avramopulosa u okviru istrage o korupcionaškoj aferi „Katargejt”, javlja danas briselski Politiko pozivajući se na neimenovane grčke zvaničnike. Avramopulos odbacuje optužbe i poručuje da neće tražiti poslanički imunitet. Prema navodima grčkih zvaničnika, Avramopulos se tereti za učešće u kriminalnoj
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