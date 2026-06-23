Naftni sektor traži ukidanje ograničenja goriva: „Cena derivata ne bi eksplodirala”

Politika pre 1 sat
Naftni sektor traži ukidanje ograničenja goriva: „Cena derivata ne bi eksplodirala”

Cena derivata nafte ne bi „eksplodirala” nakon prestanka uredbe o ograničenju

Generalni sekretar Udruženja naftnih kompanija Srbije Tomislav Mićović izjavio je danas da naftne kompanije imaju problem dugoročnog planiranja i investiranja zbog ograničavanja cena derivata nafte i najavio da će udruženja u narednih 60 dana izneti argumente zašto više nije potrebno regulisati cene. Mićović je, povodom odluke Vlade Srbije o produženju Uredbe kojom se ograničenju visine cena derivata nafte u narednih 60 dana, rekao da smo ušli u petu godinu
Otvori na politika.rs

Povezane vesti »

Mićović: Pružićemo argumente za stav da više nije potrebno regulisati cene goriva u Srbiji

Mićović: Pružićemo argumente za stav da više nije potrebno regulisati cene goriva u Srbiji

N1 Info pre 32 minuta
Naftne kompanije u Srbiji traže promene akciza: Mićović objašnjava šta to znači za vozače

Naftne kompanije u Srbiji traže promene akciza: Mićović objašnjava šta to znači za vozače

Blic pre 8 minuta
Mićović: Nema potrebe za ograničavanjem cena goriva, iznećemo argumente za to

Mićović: Nema potrebe za ograničavanjem cena goriva, iznećemo argumente za to

Radio 021 pre 18 minuta
Evo šta će biti sa cenama nafte u Srbiji: Poznata maksimalna maloprodajna cena, iz Udruženja naftnih kompanija Srbije otkrili…

Evo šta će biti sa cenama nafte u Srbiji: Poznata maksimalna maloprodajna cena, iz Udruženja naftnih kompanija Srbije otkrili da li sledi novi skok

Kurir pre 23 minuta
Mićović: Više nema potrebe za Uredbom o ograničenju cena derivata nafte

Mićović: Više nema potrebe za Uredbom o ograničenju cena derivata nafte

Insajder pre 1 sat
Mićović: Više nema potrebe za uredbom, cena naftnih derivata neće "eksplodirati"

Mićović: Više nema potrebe za uredbom, cena naftnih derivata neće "eksplodirati"

RTS pre 1 sat
Da li nas čekaju skuplji benzin i dizel? Naftaši šalju poruku Vladi posle nove odluke

Da li nas čekaju skuplji benzin i dizel? Naftaši šalju poruku Vladi posle nove odluke

Telegraf pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Vlada Srbijenafta

Ekonomija, najnovije vesti »

Za nekoliko dana stižu promene za sve koji naručuju preko kineskih aplikacija - evo šta poskupljuje

Za nekoliko dana stižu promene za sve koji naručuju preko kineskih aplikacija - evo šta poskupljuje

Kamatica pre 12 minuta
NIS isplatio šesti kupon prve emisije obveznica

NIS isplatio šesti kupon prve emisije obveznica

RTV pre 33 minuta
Danas saznaje: Preduzeće „Srbija Kargo“ planira da otpusti više od 420 ljudi zbog lošeg poslovanja

Danas saznaje: Preduzeće „Srbija Kargo“ planira da otpusti više od 420 ljudi zbog lošeg poslovanja

Danas pre 3 minuta
Mićović: Pružićemo argumente za stav da više nije potrebno regulisati cene goriva u Srbiji

Mićović: Pružićemo argumente za stav da više nije potrebno regulisati cene goriva u Srbiji

N1 Info pre 32 minuta
Zašto su dugoročnost, disciplina i diverzifikacija važniji od brzog profita

Zašto su dugoročnost, disciplina i diverzifikacija važniji od brzog profita

Bloomberg Adria pre 32 minuta