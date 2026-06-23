Naftni sektor traži ukidanje ograničenja goriva: „Cena derivata ne bi eksplodirala”

Cena derivata nafte ne bi „eksplodirala” nakon prestanka uredbe o ograničenju

Generalni sekretar Udruženja naftnih kompanija Srbije Tomislav Mićović izjavio je danas da naftne kompanije imaju problem dugoročnog planiranja i investiranja zbog ograničavanja cena derivata nafte i najavio da će udruženja u narednih 60 dana izneti argumente zašto više nije potrebno regulisati cene. Mićović je, povodom odluke Vlade Srbije o produženju Uredbe kojom se ograničenju visine cena derivata nafte u narednih 60 dana, rekao da smo ušli u petu godinu