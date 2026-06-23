Petković zadovoljan posle preokreta Alžira protiv Jordana

Alžir pobedio Jordan i zakazao odlučujući meč sa Austrijom

Selektor fudbalske reprezentacije Alžira Vladimir Petković izjavio je da je njegova ekipa zasluženo pobedila Jordan na Svetskom prvenstvu, preneo je danas AP. Fudbaleri Alžira pobedili su danas u San Francisku ekipu Jordana rezultatom 2:1, u utakmici drugog kola Grupe J na SP. „Zaslužili smo da pobedimo u ovoj utakmici. To nam svakako daje mnogo samopouzdanja i vere pred sledeću utakmicu”, rekao je Petković. „Tim je bio mnogo bolji u duelima i osvajanju lopti u