Putin: Moskva spremna za mirovne pregovore sa Ukrajinom

Politika pre 30 minuta
Putin: Moskva spremna za mirovne pregovore sa Ukrajinom

„Pregovore na osnovu dogovora iz Istanbula, modaliteta u Enkoridžu, kao i realnosti, pre svega na terenu” – rekao je Vladimir Putin

MOSKVA – Predsednik Rusije Vladimir Putin izjavio je danas na sastanku sa članovima ruske vlade da je Rusija spremna za mirovne pregovore sa Ukrajinom na osnovu dogovora postignutih u Istanbulu, modaliteta o kojima se razgovaralo u Enkoridžu, kao i realnosti, pre svega realnosti na terenu. On je rekao da je Rusija spremna za mirovne pregovore i na osnovu principa koje je izneo pre nekoliko godina tokom govora u Ministarstvu spoljnih poslova, prenose RIA Novosti.
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