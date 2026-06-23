SAD su uspostavile mehanizam za praćenje krhkog primirja u Libanu

Očekuje se da će pregovori između Izraela i Libana, uz posredovanje SAD, početi sutra u Vašingtonu i da će trajati do četvrtka

VAŠINGTON – Sjedinjene Američke Države uspostavile su „mehanizam za praćenje” krhkog primirja u Libanu, jer su ponovljena kršenja koja su počinili Izrael i libanska militantna grupa Hezbolah pretila da osujete pregovore između Vašingtona i Teherana, izjavio je danas neimenovani američki zvaničnik za Si-En-En. Zvaničnik je rekao da je američki državni sekretar Marko Rubio u petak imao telefonske razgovore sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom i libanskim