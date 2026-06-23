Uhapšen osumnjičeni da je uvukao dečaka u auto i tukao ga

Po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Kruševcu, određeno mu je zadržavanje do 48 sati

KRUŠEVAC – Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kruševcu uhapsili su P. M. (50) iz okoline ovog grada zbog sumnje da je na parkingu jednog tržnog centra uvukao u auto dečaka i tukao ga, a nakon toga ga izbacio iz vozila i pobegao. Dečak je upućen na lekarski pregled, a policija je veoma brzo pronašla i uhapsila osumnjičenog. Osumnjičenom se na teret stavlja da je izvršio krivično delo nasilničko ponašanje, saopštio je MUP, prenosi Tanjug. Njemu je, po