Paunović: Nema elemenata za istragu o navodnoj simulaciji upotrebe zvučnog topa

Bivša tužiteljka Višeg javnog tužilaštva (VJT) u Beogradu Jasmina Paunović izjavila je danas da nema elemenata da protiv studenata i građana bude pokrenuta istraga zbog navodne simulacije upotrebe zvučnog topa 15. marta prošle godine.

Paunović je agenciji Beta kazala da „u Srbiji živimo trenutke kada država od naroda pravi dželate, a sebe svrstava u žrtve“. „Svedočimo zamagljivanju istine i zloupotrebi psihološke i emocionalne svesti naroda, kako bi se situacija okrenula u korist vlasti. Cilj vlasti je da narod shvati da su navodno studenti simulirali zvučni top, iako to krivično delo uopšte ne postoji. Koje god krivično delo da postoji ne može da se veže za studente, već samo za vlast“, ocenila