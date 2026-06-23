Francuska, Italija i Španija gore na 40 stepeni Celzijusa

Radio 021 pre 1 sat  |  BBC News na srpskom
Francuska, Italija i Španija gore na 40 stepeni Celzijusa

Ne očekuje se da će temperature pasti do kraja nedelje. Dodaj 021.rs kao glavni izvor na Google-u

Getty Images Francuski meteorolog upozorio je da će toplotni talas biti „rasprostranjen, dugotrajan i intenzivan“. U Francuskoj, Španiji i drugim zemljama zapadne i centralne Evrope izdata su upozorenja na crveni alarm zbog vrućine. Prognozira se da će se toplotni talasi intenzivirati u narednim danima, sa najvišim temperaturama iznad 40 stepeni Celzijusa. Za više od polovine regiona u Francuskoj trenutno je na snazi najveći stepen upozorenja zbog vremenskih
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