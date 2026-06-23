Parlamentarna skupština SE usvojila rezoluciju o Srbiji: Zabrinutost zbog stanja u pravosuđu, medijima...

Radio 021 pre 35 minuta  |  Beta
Parlamentarna skupština SE usvojila rezoluciju o Srbiji: Zabrinutost zbog stanja u pravosuđu, medijima...

Parlamentarna skupština Saveta Evrope (PSSE) na današnjoj sednici u Strazburu usvojila je rezoluciju o funkcionisanju demokratskih institucija u Srbiji. Dodaj 021.rs kao glavni izvor na Google-u

Za usvajanje je glasalo 89 poslanika, 13 je bilo protiv dok je četvoro bilo uzdržano. U rezoluciji se ocenjuje da politički život u Srbiji karakterišu izražena polarizacija i kontinuirane tenzije, a ozbiljnu zabrinutost izaziva nivo poštovanja demokratije, vladavine prava i javnih sloboda. U dokumentu od 25 tačaka čiji su autori koizvestioci Viktorija Tiblom i Junus Emre, vlasti Srbije pozivaju se, pored drugog, da rasvetle okolnosti tragedije u Novom Sadu 2024.
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