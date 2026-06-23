Poslanici Skupštine Srbije završili raspravu za danas, sutra nastavak

Radio 021 pre 4 sati  |  021.rs
Poslanici Skupštine Srbije završili raspravu za danas, sutra nastavak

Poslanici Skupštine Srbije su završili rad za danas kada su vlasti i opozcija još jednom iznosili dijametralno suprotne stavova o setu pravosudnih zakona, razmatrajući amandmane na njih. Dodaj 021.rs kao glavni izvor na Google-u

Nastavak zasedanja je zakazan za sutra, za sredu, u 10 sati. Sednica je završena u 18 sati, a pri kraju zasedanja, dok se raspravljalo o amandamina na zakone o donorstvu, ministar pravde Nenad Vujić je ponovo pokrenuo temu izmene pravosudnih zakona i o mišljenju pravne Venecijanske komsije Saveta Evrope o njima. Kazao je da je mišljene Venecijanske komsije o tome pozitivno, te da ono "ne znači korak nazad" - kako trvdi opozicija, već je, naprotiv, "korak napred" u
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